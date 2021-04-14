​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرى ناحية شرا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بالمدفعية الثقيلة قرية شوارغة وقلعة شوارغة في ناحية شرا  في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2021-04-14T08:25:00 مركز الأخبار  

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