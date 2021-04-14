الاحتلال التركي يقصف قرى ناحية شرا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بالمدفعية الثقيلة قرية شوارغة وقلعة شوارغة في ناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 14 نيسان 2021, الأربعاء - 08:25 2021-04-14T08:25:00 مركز الأخبار إقرأ أيضاً مع دخول الحظر الكلّي حيّز التنفيذ دعوات إلى الالتزام بإجراءات الوقاية مع دخول قرار الحظر الكلّي الذي فرضته الإدارة الذات... بلدية الشعب في الرقة تعيد تأهيل ساحة المحافظة وسط المدينة قال المهندس المعماري في مكتب التخطيط والتنظيم الع... أهالي الطبقة عن إغلاق المعابر: يستهدفون لقمة عيشنا ويتناسون الاحتلال قال أهالي مدينة الطبقة إن حكومة دمشق بإغلاقها المع... الموقع القديم