​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرى في شيراوا والشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي زيارة ودير جمال في ناحية شيراوا، والمنطقة الواقعة بين قريتي أحرز وحربل في الشهباء.  
خبر 2022-11-23T19:45:00 مركز الأخبار

بحسب مراسلينا فإن الاحتلال يستهدف الأماكن المذكورة بالأسلحة الثقيلة.

(ف)

ANHA


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