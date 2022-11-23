​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرى في شيراوا والشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي زيارة ودير جمال في ناحية شيراوا، والمنطقة الواقعة بين قريتي أحرز وحربل في الشهباء.