الاحتلال التركي يقصف قرى في شيراوا والشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي زيارة ودير جمال في ناحية شيراوا، والمنطقة الواقعة بين قريتي أحرز وحربل في الشهباء. خبر 23 تشرين الثاني 2022, الأربعاء - 19:45 2022-11-23T19:45:00 مركز الأخبار بحسب مراسلينا فإن الاحتلال يستهدف الأماكن المذكورة بالأسلحة الثقيلة. (ف) ANHA إقرأ أيضاً مظلوم عبدي يدلي بتصريح صحفي مهم حول الهجمات الاخيرة ادلى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم ... قصف عنيف على أكاديمية لقوات السوتورو السريانية ومواقع نفطية في تربه سبيه تتعرض اكاديمية قوات السوتورو السريانية في قرية رو... فرار أفراد من عوائل مرتزقة داعش من مخيم الهول بعد القصف التركي فرت عدد من أفراد عوائل مرتزقة داعش، من مخيم الهول ب...