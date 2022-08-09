​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرى عامودا وتربه سبيه والدرباسية

وأفادت مراسلتنا بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء، قرى جرنك وتل حمدون وخانيكى التابعة لناحية عامودا في مقاطعة قامشلو وقرية قرمانة غرب ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة بالمدفعية الثقيلة، دون معرفة الأضرار الناجمة عن القصف.

في سياق متصل، تتعرض قرى حدودية في ريف ناحية تربه سبيه الشمالي والشمالي الغربي لقصف من قبل جيش الاحتلال التركي.

مراسلنا في المنطقة، قال إن قرى شلهومية وكرديم وكيل حسناك في الريف الشمالي تتعرض للقصف بقذائف الهاون من قبل جيش الاحتلال التركي..

فيما أفاد أن قرى تل جهان وروتان وزور آفا وتل بشك وملا عباس في الريف الشمالي الغربي تعرضت للقصف، وأشار إلى وجود إصابات بين صفوف المواطنين.

(ر ر /سـ)

ANHA