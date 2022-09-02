​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف ناحية زركان والقرى المحيطة بها

يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء ناحية زركان والقرى المحيطة بها بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2022-09-02T08:23:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلنا بأن الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء ناحية زركان والقرى المحيطة بها بالأسلحة الثقيلة.

(ل م)

ANHA

 


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