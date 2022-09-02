الاحتلال التركي يقصف ناحية زركان والقرى المحيطة بها يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء ناحية زركان والقرى المحيطة بها بالأسلحة الثقيلة. خبر 02 أيلول 2022, الجُمُعَةُ - 08:23 2022-09-02T08:23:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا بأن الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء ناحية زركان والقرى المحيطة بها بالأسلحة الثقيلة. (ل م) ANHA إقرأ أيضاً ممثل قبيلة الشرابين يرفض أي تطبيع بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي عبّر ممثل قبيلة الشرابين في سوريا عن رفضه لتقارب أ... العثور على قنابل ومواد متفجرة.. الأمن الداخلي تكشف حصيلة اليوم الثامن من حملة "الإنسانية والأمن" ألقت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا القبض عل... جيش الاحتلال التركي يستهدف مراسليْ وكالتنا دون أن يصابا بأذى استهدف جيش الاحتلال التركي مراسليْ وكالتنا أثناء ...