​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف ناحية أحرص في الشهباء

يقصف الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-08-15T16:03:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلنا بأن الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء، ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء بالأسلحة الثقيلة.

(ف)

ANHA


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