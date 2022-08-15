الاحتلال التركي يقصف ناحية أحرص في الشهباء يقصف الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء. خبر 15 آب 2022, الأثنين - 16:03 2022-08-15T16:03:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا بأن الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء، ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء بالأسلحة الثقيلة. (ف) ANHA إقرأ أيضاً لإحياء الذكرى السنوية لقفزة 15 آب حزب الاتحاد الديمقراطي يعقد اجتماعاً جماهيرياً في الشدادي أحيا أهالي المنطقة الجنوبية للحسكة الذكرى السنوية... الإدارة الذاتية وحزب سوريا المستقبل وشيوخ عشائر دير الزور يستذكرون ضحايا مجزرة الشعيطات استذكر أهالي ريف دير الزور الشرقي وأبناء عشيرة الش... من خيمة الاعتصام.. مجلس عوائل الشهداء بإقليم الجزيرة: سنستمر في المقاومة على خطا الشهيد عكيد أكد مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة خلال مشارك...