​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف مواقع لقوات حكومة دمشق بريفي إدلب وحماة

وقصفت مدفعية الاحتلال التركي ومرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" بعد ظهر اليوم الإثنين، مواقع لقوات حكومة دمشق في كل من معصران وجبالا والملاجة ومعكسر الزيتونة وحرش كفرنبل ومعرة حرمة في ريف إدلب الجنوبي، ومعسكر جورين والحاكورة والمنارة في سهل الغاب شمال غرب حماة، وسط معلومات عن خسائر بشرية ومادية.

فيما قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في كنصفرة والبارة وأريحا في ريف إدلب الجنوبي، وخربة الناقوس في سهل الغاب شمال غرب حماة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورصد المرصد قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق على مناطق في الرويحة والبارة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وطال القصف على البارة منطقة نقطة لقوات الاحتلال التركي في القرية هناك، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

كما استهدفت قوات حكومة دمشق بالرشاشات الثقيلة محاور في سهل الغاب شمال غرب حماة.

(د ع)