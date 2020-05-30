​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف مواقع للقوات الحكومية في ريف حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استمرار الاشتباكات على محور بينين في جبل الزاوية إلى ما بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، بين مرتزقة تركيا من جانب، والقوات الحكومية من جانبٍ آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة.

وقال المرصد السوري إن نتيجة الاشتباكات العنيفة قتل وجرح العديد من الطرفين.

وعلى صعيدٍ متصل، استهدفت قوات الاحتلال التركي بالقذائف الصاروخية بلدة أورم الكبرى الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في ريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل 5 من القوات الحكومية، بالإضافة إلى مقتل 3 مرتزقة من تحرير الشام، جراء الاشتباكات العنيفة التي دارت بين الطرفين بعد منتصف ليل الخميس -الجمعة، في ريف إدلب الجنوبي، في هجوم للقوات الحكومية على محور الفطيرة.

(ش ع)