​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف مطار منغ وقريتين في شرا- تم التحديث 

تقصف دولة الاحتلال التركي في هذه الأثناء، مطار منغ في مقاطعة الشهباء وقريتي علقمية وكفر انطون التابعتين لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-11-22T13:55:00 مركز الأخبار

وقال مراسلنا إن الاحتلال التركي يقصف المطار والقريتين بالأسلحة الثقيلة، دون ذكر معلومات إضافية.

(س ر)

ANHA


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