​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف مطار منغ وقريتين في شرا- تم التحديث تقصف دولة الاحتلال التركي في هذه الأثناء، مطار منغ في مقاطعة الشهباء وقريتي علقمية وكفر انطون التابعتين لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة.