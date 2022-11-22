الاحتلال التركي يقصف مطار منغ وقريتين في شرا- تم التحديث تقصف دولة الاحتلال التركي في هذه الأثناء، مطار منغ في مقاطعة الشهباء وقريتي علقمية وكفر انطون التابعتين لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 22 تشرين الثاني 2022, الثلاثاء - 13:55 2022-11-22T13:55:00 مركز الأخبار وقال مراسلنا إن الاحتلال التركي يقصف المطار والقريتين بالأسلحة الثقيلة، دون ذكر معلومات إضافية. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً مسيرات الاحتلال التركي تستهدف موقعين للنفط بريف تربه سبيه استهدفت طائرات مسيرة للاحتلال التركي موقعين للنفط... استخدام أسلحة أمريكية في الهجمات على شمال وشرق سوريا استخدم جيش الاحتلال التركي في هجماته على شمال وشرق... قوات سوريا الديمقراطية تكذّب مزاعم وزارة دفاع الاحتلال التركي كذّبت قوات سوريا الديمقراطية مزاعم وزارة دفاع الا...