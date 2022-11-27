​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف مطار منغ وقرية عين دقنة في الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، مطار منغ وقرية عين دقنة في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-11-27T11:32:00 مركز الأخبار

بحسب مراسلنا فإن جيش الاحتلال التركي يقصف المكانين المذكورين بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)

ANHA

 


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