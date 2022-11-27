الاحتلال التركي يقصف مطار منغ وقرية عين دقنة في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، مطار منغ وقرية عين دقنة في مقاطعة الشهباء. خبر 27 تشرين الثاني 2022, الأحد - 11:32 2022-11-27T11:32:00 مركز الأخبار بحسب مراسلنا فإن جيش الاحتلال التركي يقصف المكانين المذكورين بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً بالصور والفيديو.. آثار قصف طائرات الاحتلال التركي على قرية مرعناز في شرا تظهر صور ومقاطع فيديو، حجم الدمار الذي خلفه قصف طا... حصيلة 24 ساعة من القصف التركي على مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة قصفت دولة الاحتلال التركي، خلال 24 ساعة، 20 قرية ومك... الهجوم التركي يخرج منشأة السويدية ومنشآت أخرى كانت تغذي المنطقة بالغاز والكهرباء من الخدمة أوضح سلمان بارودو أن منشأة السويدية، و5 منشآت نفطي...