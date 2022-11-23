الاحتلال التركي يقصف مركز تل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، مركز تل رفعت في مقاطعة الشهباء. خبر 23 تشرين الثاني 2022, الأربعاء - 10:28 2022-11-23T10:28:00 الشهباء بحسب مراسلنا فإن حي الصناعة بمركز ناحية تل رفعت يتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي. (ج س/ س ر) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يستهدف منشأة الغاز بقرية السويدية في ديرك قصف الاحتلال التركي منشأة الغاز بقرية السويدية بر... مسيرة للاحتلال التركي تقصف محطة دجلة للنفط جنوب جل آغا تعرضت محطة دجلة للنفط في ريف ناحية جل آغا لقصف بمسي... مسيرات الاحتلال التركي تقصف محيط حقل عودة النفطي أفاد مراسلنا بناحية تربه سبيه، إن محيط حقل عودة ال...