​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف مركز تل رفعت

يقصف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، مركز تل رفعت في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-11-23T10:28:00 الشهباء

بحسب مراسلنا فإن حي الصناعة بمركز ناحية تل رفعت يتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي.

(ج س/ س ر)

ANHA


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