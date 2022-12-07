الاحتلال التركي يقصف مركز ناحية زركان يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، مركز ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة. خبر 07 كانون الأول 2022, الأربعاء - 09:28 2022-12-07T09:28:00 الحسكة أفاد مراسلنا في الناحية، بأن جيش الاحتلال التركي يستهدف مركز ناحية زركان بقذائف المدفعية والهاون. (م ح)ANHA إقرأ أيضاً النازحون في شمال وشرق سوريا يتعهدون بالوقوف مع شعب المنطقة في مواجهة المحتلين أكد نازحون من مناطق سورية مختلفة استقر بهم الحال ف... خبراء في الجماعات الإرهابية يكشفون عن وجود مخطط إقليمي كبير لتهريب الدواعش من مخيم الهول أكد خبراء في الجماعات الإرهابية، أن هجمات الاحتلا... حقوقيون ورجال دين ينددون بالهجمات التركية ويصفونها بالإبادة الجماعية أكد حقوقي وعلماء دين في مدينة الطبقة والشهباء، أن ...