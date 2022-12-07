​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف مركز ناحية زركان

يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، مركز ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة.
خبر 2022-12-07T09:28:00 الحسكة

أفاد مراسلنا في الناحية، بأن جيش الاحتلال التركي يستهدف مركز ناحية زركان بقذائف المدفعية والهاون.

(م ح)

ANHA


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