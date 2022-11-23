الاحتلال التركي يقصف مركز مدينة تل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، مركز مدينة تل رفعت في مقاطعة الشهباء. خبر 23 تشرين الثاني 2022, الأربعاء - 17:18 2022-11-23T17:18:00 مركز الأخبار بحسب مراسلنا فإن مركز مدينة تل رفعت يتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي. (ف) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يقصف مركز مدينة كوباني و7 قرى في ريفها يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، مركز مدينة كو... مظاهرة لجرحى الحرب في الشهباء تنديداً بهجمات الاحتلال التركي نظم فدراسيون جرحى الحرب، مظاهرة للتنديد بهجمات ا... تشييع جثمان مقاتل في قسد والكشف عن سجل 3 مقاتلين من الكريلا في كوباني شيّع المئات من أهالي مقاطعة كوباني في مزار الشهيدة...