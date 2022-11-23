​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف مركز مدينة تل رفعت

يقصف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، مركز مدينة تل رفعت في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-11-23T17:18:00 مركز الأخبار

بحسب مراسلنا فإن مركز مدينة تل رفعت يتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي.

(ف)

ANHA


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