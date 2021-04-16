الاحتلال التركي يقصف مرعناز والمالكية بالدبابات والمدافع الثقيلة يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بالمدفعية الثقيلة والدبابات قريتي مرعناز والمالكية في ناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 16 نيسان 2021, الجُمُعَةُ - 09:06 2021-04-16T09:06:00 مركز الأخبار (م) ANHA إقرأ أيضاً مُهجّرو عفرين: بإلقاء المناشير الورقية الاحتلال التركي لن ينال من إرادتنا قال مُهجّرو عفرين القاطنون في ناحية تل رفعت أن الا... وحدات مكافحة الإرهاب تقبض على خلية خططت لضرب تجمّعات المدنيين في الطبقة والرقة تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب من إفشال مخطط مروّع لمر... أطباء في مستوصف الشدادي: كل شخص مسؤول دعا أطباء في مستوصف الشعب بناحية الشدادي التابعة ل... الموقع القديم