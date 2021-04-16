​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف مرعناز والمالكية بالدبابات والمدافع الثقيلة

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بالمدفعية الثقيلة والدبابات قريتي مرعناز والمالكية في ناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2021-04-16T09:06:00 مركز الأخبار

(م)

ANHA


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