​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف منطقة متينا بالفسفور الأبيض المحرمة دولياً

تستمر هجمات جيش الاحتلال التركي على منطقة متينا، ولكنه لا يستطيع تحقيق أي نتيجة أمام مقاومة مقاتلي الحرية لذلك فإنه يستخدم الأسلحة الكيماوية والمواد المحرمة دولياً كالفسفور الأبيض.

وبحسب معلومات أفادت بها مصادر لوكالة روج نيوز أن طائرات جيش الاحتلال التركي قصفت بعد ظهر اليوم تل زندورا. وبحسب المعلومات فإن جيش الاحتلال التركي استخدم في القصف الفوسفور الأبيض في قصفها للتل.

وتظهر في المشاهد التي تم تصويرها من قبل القرويين ارتفاع وهج نار كبيرة أثناء القصف وانتشار دخان وغبار كثيف جداً.

يذكر أن القنبلة الفوسفورية هي قنبلة أو قذيفة تحوي ذخيرتها على الفوسفور الأبيض، وهو شكل نشيط كيميائياً من أشكال عنصر الفوسفور. ويشتعل الفوسفور الأبيض تلقائياً عند التماسه مع الهواء؛ ويحترق بشدة ومن الصعب إطفاؤه.