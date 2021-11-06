​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف مناطق حدودية في قضاء آميدية بباشور

ونقلت الوكالة عن مصدر أن "طائرات الاحتلال التركي قصفت ليلة أمس الجمعة، قرية أردانا التابعة لقضاء آميدية في دهوك"، مبيّنة أنه "لم يتنسَ للمصدر معرفة الأضرار الناجمة عن القصف".

والجدير بالذكر، أن المنطقة التي تعرضت للقصف تقع بالقرب من جبال متينا التابعة لمناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان).

وتشن دولة الاحتلال التركي منذ الـ 23 نيسان الماضي، هجمات إبادة واحتلال على مناطق متفرقة من باشور ومناطق الدفاع المشروع، مستخدمة خلال هجماتها المستمرة الأسلحة المحرمة دولياً، بما فيها الأسلحة الكيماوية.

(س ر)