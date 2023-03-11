​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف مخيم عين عيسى و M4

خبر 2023-03-11T10:46:00 مركز الأخبار

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مخيم عين عيسى و M4 غرب ناحية عين عيسى، بالقذائف المدفعية.

(س ر) 

ANHA


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