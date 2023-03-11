الاحتلال التركي يقصف مخيم عين عيسى و M4 خبر 11 آذار 2023, السبت - 10:46 2023-03-11T10:46:00 مركز الأخبار يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مخيم عين عيسى و M4 غرب ناحية عين عيسى، بالقذائف المدفعية. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً حياة طلبة جامعة حلب في خطر يهدد تضرُّر مباني الكليات والوحدات السكنية في جام... ما بعد الزلزال...الحصار يعيق حتى حماية السلامة العامة في الشيخ مقصود والأشرفية يتسبب الحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفي... طلبة مقاطعة عفرين والشهباء مصممون على مواصلة التعليم رغم الظروف الصعبة لم تمنع الظروف الصعبة في الخيم الصفية التي نصبتها ...