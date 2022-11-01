الاحتلال التركي يقصف محيط تل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 01 تشرين الثاني 2022, الثلاثاء - 13:43 2022-11-01T13:43:00 الشهباء ولايزال القصف مستمراً حتى لحظة إعداد الخبر. (م) ANHA إقرأ أيضاً حصيلة شهرٍ من الهجمات التركية على شيراوا والشهباء قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى ناحية شيراوا ... الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة: مقاومة كوباني أضحت مصدر إلهام لكل البطولات والمقاومات في العالم أكدت الإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة ... الأمميون في YPG وYPJ يدعون إلى التضامن مع ثورة روج آفا أشاد مقاتلو ومقاتلات وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات ...