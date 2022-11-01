​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف محيط تل رفعت

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-11-01T13:43:00 الشهباء

ولايزال القصف مستمراً حتى لحظة إعداد الخبر.

(م)

ANHA


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