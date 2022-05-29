الاحتلال التركي يقصف محيط قرية أم الحوش في مقاطعة الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي بقذائف الأوبيس محيط قرية أم الحوش في مقاطعة الشهباء. خبر 29 أيار 2022, الأحد - 09:27 2022-05-29T09:27:00 مركز الأخبار بحسب ما أفاد مراسلنا فإن أكثر من 8 قذائف أوبيس قد سقطت على محيط القرية حتى الآن. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً مصادر: طائرات حربية روسية تستهدف مواقع لمرتزقة الاحتلال التركي في مارع المحتلة أفادت مصادر من المناطق المحتلة، بقصف طائرات حربية ... تحليق مكثف لطائرة حربية في سماء مقاطعة الشهباء أفاد مراسلنا من مقاطعة الشهباء بتحليق مكثف لطائرة ... الكاتب المصري إلهامي المليجي يطالب البلدان العربية بتحرك عاجل لمواجهة المشروع الاستيطاني التركي أكد الكاتب والصحفي المصري إلهامي المليجي أن إقامة ...