​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف محيط قرية أم الحوش في مقاطعة الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي بقذائف الأوبيس محيط قرية أم الحوش في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-05-29T09:27:00 مركز الأخبار

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن أكثر من 8 قذائف أوبيس قد سقطت على محيط القرية حتى الآن.

(س ر)

ANHA


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