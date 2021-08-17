​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف محيط قرية علقمية في شرا بعفرين المحتلة يقصف الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، محيط قرية علقمية التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة