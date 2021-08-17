الاحتلال التركي يقصف محيط قرية علقمية في شرا بعفرين المحتلة يقصف الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، محيط قرية علقمية التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة خبر 17 آب 2021, الثلاثاء - 10:25 2021-08-17T10:25:00 مركز الأخبار وبحسب المعلومات الواردة، فإن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون محيط القرية بقذائف الدبابة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً PYD يستنكر الهجوم على شنكال ويعده استهدافاً للسيادة العراقية عدّ حزب الاتحاد الديمقراطي PYDهجوم يوم أمس على شنك... لجنة الصحة في الطبقة تستعد للموجة الرابعة من فيروس كورونا بدأت لجنة الصحة في مدينة الطبقة، استعدادها لمواجه... 69 يوماً على اختطاف ممثل الإدارة الذاتية في باشور يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني اختطاف ممثل الإ... الموقع القديم