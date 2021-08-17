​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف محيط قرية علقمية في شرا بعفرين المحتلة

يقصف الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، محيط قرية علقمية التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة
خبر 2021-08-17T10:25:00 مركز الأخبار

وبحسب المعلومات الواردة، فإن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون محيط القرية بقذائف الدبابة.

(س ر)

ANHA 


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