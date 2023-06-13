​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف محيط دهوك بجنوب كردستان

نقلت وكالة روج نيوز عن مصدر محلي، إن: "طائرات الاحتلال التركي قصفت بعد ظهر اليوم محيط قرية (سي كري) التابعة لقضاء آمدية في محافظة دهوك بإقليم كردستان".

وتشن دولة الاحتلال التركي هجمات واسعة على مناطق جنوب كردستان منذ نيسان عام 2021، ما أدى إلى تهجير المئات من المواطنين من قراهم، كما استشهد وأصيب العشرات من أبناء المناطق الحدودية. بحسب روج نيوز.

وأعلنت الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني لـ KCK، اليوم، وعبر بيان، إنهاء قرار وقف العمليات العسكرية، الذي أُعلن بعد زلزال 6 شباط، والذي تم تمديده خلال فترة الانتخابات، وذلك بسبب استمرار هجمات الدولة التركية المحتلة.

(س ر)