الاحتلال التركي يقصف جبل اسوس في جنوب كردستان قصفت طائرات الاحتلال التركي جبل اسوس في جنوب كردستان. خبر 22 نيسان 2022, الجُمُعَةُ - 14:00 2022-04-22T14:00:00 مركز الأخبار وبحسب ما أفاده مراسل وكالة روج نيوز من المنطقة، فقد قصفت طائرات الاحتلال التركي في تمام الساعة العاشرة سلسلة جبل اسوس. (م) إقرأ أيضاً طائرة مسيرة تركية تحوم في سماء مدينة كوباني تحلق في هذه الأثناء طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلا... تكريماً لجهودهن.. تكريم خمس صحفيات كرديات تقديراً لجهودهن في خدمة الإعلام بمهنية ومصداقية، ... HPG تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في مناطق الدفاع المشروع كشفت قوات الدفاع الشعبي (HPG)، سجل اثنين من مقاتليها...