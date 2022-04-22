​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف جبل اسوس في جنوب كردستان

قصفت طائرات الاحتلال التركي جبل اسوس في جنوب كردستان.
خبر 2022-04-22T14:00:00 مركز الأخبار

وبحسب ما أفاده مراسل وكالة روج نيوز من المنطقة، فقد قصفت طائرات الاحتلال التركي في تمام الساعة العاشرة سلسلة جبل اسوس.

(م)


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