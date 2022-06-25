الاحتلال التركي يقصف حرش قرية صوغانكي في شيراوا يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، حرش قرية صوغانكي في شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 25 حزيران 2022, السبت - 12:21 2022-06-25T12:21:00 مركز الأخبار بحسب ما أكده مراسلنا فإن القصف لا يزال متواصلاً على حرش القرية. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً مجلس عوائل الشهداء في هجين يستنكر هجمات الاحتلال التركي واستهداف المناضل فرهاد شبلي استنكر مجلس عوائل الشهداء في هجين خلال بيان، اليوم... الإدارة الذاتية في إقليم الفرات تعقد جلسة صلح بين عائلتين من كوباني بعد خلاف دام 30عاماً بعد خلاف دام أكثر من ٣٠ عاماً، عقدت الإدارة الذاتي... العثور على امرأة مقطوعة الرأس في مخيم الهول في ثالث جريمة خلال 3 أيام عثرت قوى الأمن الداخلي في أخطر مخيم في العالم "مخيم...