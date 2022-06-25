​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف حرش قرية صوغانكي في شيراوا

يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، حرش قرية صوغانكي في شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.                        
خبر 2022-06-25T12:21:00 مركز الأخبار

بحسب ما أكده مراسلنا فإن القصف لا يزال متواصلاً على حرش القرية.

(س ر)

ANHA


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