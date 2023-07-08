​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف برادوست في باشور

أفادت وكالة روج نيوز، نقلاً عن مراسليها من المنطقة، بأن طائرات دولة الاحتلال التركي قصفت قبل قليل، قرى في قضاء برادوست التابعة لإدارة سوران، وهي "بيركم وبنكلات وتارستاو والجبال المحيطة بها".

وأشارت إلى أن القصف ألحق أضراراً مادية بممتلكات المواطنين.

في وقت سابق من اليوم، أفادت الوكالة بأن طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي، "قصفت جبال كوري جهرو الواقعة بجانب ناحية شيلادزى التابعة لقضاء آمدية"، مشيرة إلى أن القصف تسبب في حالة من الهلع والخوف بين سكان تلك القرى، دون معرفة حجم الأضرار.

وتشن دولة الاحتلال التركي، بشكل شبه يومي هجمات على مناطق وأماكن متفرقة بجنوب كردستان، أسفرت تلك الهجمات عن فقدان العشرات من المدنيين لحياتهم وإصابة آخرين؛ نتيجة القصف المتواصل.

(ي م)