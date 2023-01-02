الاحتلال التركي يقصف الطرف الغربي من ناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، الطرف الغربي من ناحية عين عيسى. خبر 02 كانون الثاني 2023, الأثنين - 12:54 2023-01-02T12:54:00 مركز الأخبار وفقاً لمراسلنا فإن الاحتلال يشن قصفه على الطرف الغربي الآهل بالسكان، بقذائف الأوبيس. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً مع استمرار "صاعقة الجزيرة".. قوى الأمن الداخلي تقبض على 36 مرتزقاً من خلايا داعش ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على 36 مرتزقاً من خلاي... قوى وأحزاب سياسية تصف "الاجتماعي الثلاثي" بمؤامرة ضد الشعب السوري وصفت أحزاب وقوى سياسية كردية الاجتماع الثلاثي بين ... غارة إسرائيلية تُخرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة توقفت حركة الطيران في مطار دمشق الدولي جراء استهدا...