​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف الطرف الغربي من ناحية عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، الطرف الغربي من ناحية عين عيسى.
خبر 2023-01-02T12:54:00 مركز الأخبار

وفقاً لمراسلنا فإن الاحتلال يشن قصفه على الطرف الغربي الآهل بالسكان، بقذائف الأوبيس. 

(س ر)

ANHA


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