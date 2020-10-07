​​​​​​​الاحتلال التركي ينتشر على طريق M4  والقوات الحكومية تقصف ريفي اللاذقية وحماة

وقال المرصد السوري إنه رصد انتشاراً مكثفاً لقوات الاحتلال التركي على طريق حلب – اللاذقية الدولي، غربي مدينة إدلب، تزامناً مع تحليق للطائرات المسيرة التركية في أجواء المنطقة.

وفي سياق آخر استهدفت القوات الحكومية بالمدفعية الثقيلة محور تلال كبانة بريف اللاذقية الشمالي، بالإضافة لقصف صاروخي نفذته القوات الحكومية المتمركزة في معسكر جورين على قرى سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

وقصفت القوات الحكومية صباح اليوم الأربعاء، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.

(ي ح)