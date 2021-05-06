​​​​​​​الاحتلال التركي ينشئ قاعدة عسكرية جديدة في قرية معلك غرب عين عيسى

بعد احتلال كري سبي، عمد الاحتلال التركي إلى إنشاء عدد من القواعد العسكرية في محيط ناحية عيسى وريفها.

ونشر آليات عسكرية ورادارات وتقنيات متطورة في تلك القواعد، حيث تستخدم كنقاط انطلاق للهجوم على ناحية عين عيسى وريفها.

مصادر عسكرية قالت لوكالتنا إن الدولة التركية المحتلة تعمل على إنشاء قاعدة جديدة في قرية معلك غرب ناحية عين عيسى، بعد أن أنشأ سابقًا قاعدة عسكرية في منطقة قريبة من القرية.

وتتعرض قرية معلك على الدوام لهجمات جيش الاحتلال التركي الذي يسعى من خلال إنشاء القاعدة العسكرية إلى توسيع رقعة احتلاله في المنطقة.

(ك)

ANHA