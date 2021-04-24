​​​​​​​الاحتلال التركي ينشئ نقطة عسكرية جديدة في ريف إدلب

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، تحركات للقوات التركية في قرية الزيادية بمنطقة جسر الشغور ضمن القطاع الغربي من الريف الإدلبي، وبدأت بإنشاء نقطة عسكرية لها في القرية.

وأشار المرصد السوري، أواخر كانون الثاني الفائت، إلى أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها ضمن المنطقة المسماة "خفض التصعيد" حيث جرى إنشاء النقطة في بلدة قسطون بسهل الغاب شمال غرب حماة.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في المنطقة المسماة "خفض التصعيد" إلى 64 نقطة، هي: “صلوة وقلعة سمعان وتلة الطوقان واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: نقطة في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران والأبزمو ورام حمدان والجينة وبسنقول والمشيرفة وتل خطاب وبداما والناجية والزعينية والغسانية ودير سنبل والكفير والبارة والبرناص وبداما وأريحا وجنة القرى وبسامس وقمة تل النبي أيوب والقياسات وقرب بسنقول ومعراتة ومرعيان ومنطف ومحمبل وتل أرقم وقوقفين والرويحة وكنصفرة وكدورة وتل بدران وجنوب البارة وتل المرقب والواسطة وشمال آفس وقسطون وغيرها”

(ش ع)