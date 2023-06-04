​​​​​​​الاحتلال التركي ينشئ مستوطنتين جديدتين في شرا بعفرين المحتلة

لا تدخر دولة الاحتلال التركي وجيشها المحتل ومرتزقتها جهداً في ارتكاب الجرائم والانتهاكات في مقاطعة عفرين، بحق أهلها وطبيعتها وإرثها ومعالمها التاريخية والمجتمعية.

وفي إطار تغيير ديمغرافيتها، أنشأ الاحتلال التركي ـ حسب ما أفادت مصادر من المقاطعة لمراسلنا ـ مستوطنة جديدة في قرية كفر رومة التابعة لناحية شرا، وذلك لتوطين أسر مرتزقته الذين أُرسلوا إلى الخارج.

وحسب المصادر، فإن المستوطنة تتألف من 50 مبنى، كل مبنى مؤلف من 4 طوابق.

وأكدت المصادر نفسها، أن الاحتلال يعمل على إنشاء مستوطنة أخرى بالقرب من القرية ذاتها، تضم أكثر من 200 وحدة سكنية، ولا يزال العمل عليها جارياً.

(آر/ س ر)

ANHA