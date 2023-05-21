​​​​​​​الاحتلال التركي يكثّف قصفه ضد المنطقة خلال فترة الحصاد

كثّف الاحتلال التركي ومرتزقته من قصفهم على أرياف مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى، وأصيب على إثره مواطنون بينهم طفل، واندلعت الحرائق بالقرب من مخيم عين عيسى والطريق الدولي.

وقصف جيش الاحتلال التركي قرية الجديدة والطريق الدولي في ناحية عين عيسى في الـ 17 من أيار، وتسبّب بإصابة 5 مواطنين وهم: محمد فواز الوكاع (18 عاماً)، ومحمود فواز الوكاع (17 عاماً)، محمد سالم كمال (26 عاماً)، محمد البليخ (30 عاماً)، محمود الجاسم (35 عاماً).

كما أدى القصف إلى اندلاع حريق في مخيم عين عيسى، ولم تتمكن فرق الإطفاء من الوصول إليه بسبب استهداف كل من كان يحاول الاقتراب من منطقة الحريق.

الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي حميد العبد أكد أنّ: "الاحتلال التركي يتعمد تكثيف قصفه على المنطقة في هذه الفترة، بالتزامن مع جني الأهالي والمزارعين محاصيلهم".

وأوضح حميد العبد أن الهدف من تصعيد القصف هو إلحاق الأضرار بالموسم الزراعي ومنع الأهالي من حصاد الموسم، وتهديد حياة المواطنين الذين يعتمدون على الزراعة في إعالة أسرهم.

ونشرت وكالتنا الأسبوع الفائت، تقريراً بعنوان "الاحتلال ومرتزقته خطر يواجه المزارعين في خطوط التماس ويقطع مصدر رزقهم" عن تتجدد معاناة المزارعين في شمال وشرق سوريا ومخاوفهم من عدم قدرتهم على جني محاصيلهم بسبب قصف الاحتلال التركي المستمر للمنطقة، لا سيما تلك التي تقع بجوار المناطق التي احتلتها تركيا، وتشهد قصفاً يومياً.

وأكد حميد العبد: "تسببت قذائف الاحتلال التركي باندلاع الحرائق في المحاصيل الزراعية، وأنه يتعمد استهداف فرق الطوارئ".

ودعا الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي، حميد العبد، القوى الدولية لوضع حدّ لجرائم دولة الاحتلال التركي ومحاسبته.

(د)

ANHA