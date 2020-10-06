​​​​​​​الاحتلال التركي يختطف المواطنين ويفرض أتاوى على من يجني محصوله

أكدت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا على إقدام مرتزقة الجبهة الشامية التي تعمل بأمر مباشر من قبل الاستخبارات التركية على اختطاف المواطن مصطفى حمود 35 عامًا من أهالي قرية ديوان تحتاني التابعة لناحية جندريسه في عفرين المحتلة.

ومن جهة أخرى قالت المنظمة إن مرتزقة سعد بن أبي وقاص التي تحتل قرية مروانية التابعة لناحية شيه، تقوم بفرض إتاوة مالية تقدر 100 دولار على كل مالك حقل زيتون موجود في القرية ويريد جني محصوله، حتى لو أنه يريد قطف بعض الزيتون الأخضر من أجل الاستهلاك اليومي.

وفي السياق نفسه، أوضحت المنظمة أن مرتزقة العمشات التابعة للاحتلال التركي في قرية قرمتلق التابعة لناحية شيه، أقدمت على فرض إتاوة مالية تقدر بـ 8 دولار لكل شجرة زيتون لجني محصولها، بالإضافة إلى 15 % من إنتاج الزيتون هذا بالنسبة لأشجار المهجرين أما المقيمين فعليهم دفع 15% من إنتاج الزيتون مقابل جنيه.

ومن جهة أخرى أقدم مرتزقة سعد بن أبي وقاص على قطع 2800 شجرة زيتون معمرة، وذلك بشكل جائر في قرية مروانيه تحتاني والعائدة ملكيتها لأسرة واحدة من القرية وهم، ميكائيل باكير مصطفى 200 شجرة ـ محمد باكير مصطفى 180 شجرة ـ صبحي باكير مصطفى 140 شجرة ـ إسرافيل باكير مصطفى 300 شجرة ـ حجي محمد مصطفى 1000 شجرة ـ جبرائيل باكير مصطفى 1000 شجرة.

(ف إ)