​​​​​​​الاحتلال التركي يختطف 5 مدنيين في عفرين المحتلة

وقام مرتزقة جيش الاحتلال التركي خلال اليومين الأخيرين باختطاف 5 مدنيين من أهالي ناحيتي ماباتا وراجو في مقاطعة عفرين المحتلة, واقتيادهم إلى جهات مجهولة.

وأفادت مصادر خاصة لوكالتنا "أن مرتزقة الفرقة 112 التابعين للاحتلال التركي داهموا قرية بعدينو في ناحية راجو, واختطفوا ثلاثة مواطنين.

وأكدت المصادر أن المختطفين هم : "مصطفى محمد إيبش، محمد خليل شعبان، أحمد عارف إيبش" وتم نقلهم إلى مكان مجهول.

كما أشارت المصادر "أن مرتزقة قاعدة الغزل التابعين للواء محمد الفاتح التابع للاحتلال التركي، أقدموا على اختطاف المواطنين " كاميران صبحي قاسمو، محمد عبدو" من أهالي قرية برمجه التابعة لناحية ماباتا في مقاطعة عفرين المحتلة.

ولا يزال مصير المختطفين مجهولاً.

والجدير ذكره أن عمليات ‘‘الخطف مقابل الفدية’’ من قبل مرتزقة الاحتلال التركي وبتعليمات من الاستخبارات التركية مستمرة في مختلف المناطق المحتلة, ويعمد المرتزقة إلى خطف المدنيين مقابل إطلاق سراحهم من أجل المال, إلى جانب الكثير من عمليات السلب, النهب, والاستيلاء على الممتلكات الخاصة.

(م ح/ر ح)

ANHA