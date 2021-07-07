​​​​​​​الاحتلال التركي يخطط لنقل المرتزقة السوريين إلى أفغانستان

ويسعى الاحتلال التركي إلى نقل مرتزقته من المناطق التي يحتلها في سوريا إلى أفغانستان أيضاً لتأمين موطئ قدم له هناك، على غرار ليبيا وإقليم ناغوري قره باغ.

ولكن الأمر بحسب المرصد السوري سيكون مختلفاً هذه المرة، حيث ستعمل مخابرات الاحتلال التركي على تجنيد المرتزقة ضمن شركات أمنية تركية بعقود رسمية وإرسالهم إلى هناك بصورة رسمية.

ونقل المرصد عن مصادره بأن الجانب التركي يريد اللعب على القانون الدولي بتسجيل هؤلاء المرتزقة ضمن شركات أمنية وشرعنة تواجدهم في كابول حفاظاً على صورته أمام المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن ملف نقل المرتزقة إلى كابول لا يزال قيد الدراسة، مشيراً إلى أن العملية قد تبدأ في شهر أيلول القادم، موضحاً أن المرتزقة سيحصلون على رواتب شهرية تقدر بنحو 2000 دولار أميركي وحتى 3000 دولار.

وأكد المرصد نقلاً عن المصادر أن المخابرات التركية ستشرف على عملية انتقاء المرتزقة السوريين لأنهم لا يثقون بقاداتهم، وستكون المهمة الرئيسية لهم هناك هي حماية مطار كابول والمنشآت والمقرات الحكومية وحماية القوات الدولية.

وخلال الأيام الأخيرة تناولت بعض الوسائل الإعلامية المحلية، معلومات عن اجتماع بين الاستخبارات التركية والمجموعات المرتزقة التابعة لتركيا في المناطق التي تحتلها بسوريا، لمناقشة موضوع إرسال المرتزقة.

وأشارت المعلومات إلى الاتفاق على إرسال حوالي ألفي مرتزق سوري إلى أفغانستان.

(د ع)