​​​​​​​الاحتلال التركي يجدد قصفه المدفعي على مركز ناحية زركان وريفيها الشمالي والجنوبي

تتعرض ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة في هذه الأثناء، للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بعد أن شهدت الناحية ليلة أمس، قصفاً مستمراً حتى ساعات فجر اليوم.

وأفاد مراسلنا من الناحية، بأن مدفعية الاحتلال التركي تستهدف القرى الجنوبية والشمالية للناحية، ومركزها.

ويتركز القصف على الحي الغربي والجنوبي في مركز الناحية، وعلى قرية الأسدية شمال الناحية، وقريتي الربيعات وتل الورد في ريفها الجنوبي.

واستهدف جيش الاحتلال التركي وفق لقادة ميدانيين، ناحية زركان ليلة أمس، بأكثر من 100 قذيفة مدفعية وهاون، وتسبب القصف بأضرار بممتلكات المواطنين بالإضافة إلى أضرار بمبنى بلدية الشعب.

(ج ف/أم)

ANHA