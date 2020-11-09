​​​​​​​الاحتلال التركي يحصن مواقعه قبالة الدرباسية

يعمل الاحتلال التركي، منذ ساعات الصباح، على تحصين مواقعه قبالة قرية جتليه 2 كم غرب ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة.

وقالت مراسلتنا إن التحصينات تضم بناء نقاط عسكرية جديدة على الحدود، ورفع سواتر ترابية، وإزالة 5 قطع من الجدار الإسمنتي.

ولفتت مراسلتنا أن التحصينات تترافق بقيام الاحتلال التركي بعمليات الحفر حول نقاطها، وما زالت مستمرة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

ونقلت مراسلتنا عن مصادر عسكرية في المنطقة بأن المنطقة الحدودية تشهد دوريات ليلية مكثفة من قبل جيش الاحتلال التركي.

وهذا وكان الاحتلال التركي قد حفر في وقتٍ سابق الخنادق قبالة صوامع الدرباسية.

(ب ح/هـ ن)

ANHA