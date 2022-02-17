​​​​​​​الاحتلال التركي يهدد حياة 21 ألف مواطن في ناحية تل رفعت ومقاطعة الشهباء كل يوم

بدأ جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزون في المناطق المحتلة في عفرين وإعزاز ومارع بقصف مركز ناحية تل رفعت بأكثر من 20 قذيفة مدفعية، وبالطائرات المذخرة، من قواعدهم هناك، خلال اليومين الماضيين.

وقصف الاحتلال التركي عدة قرى في ناحية شيراوا، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بممتلكات الأهالي في قرية صوغانكه وخربكة، وفي ناحية شيرا استهدف الاحتلال التركي قرى مرعناز وعلقمية.

في القصف التركي، أصيب الطفل سيبان مصطفى، البالغ من العمر (7 أعوام)، وإبراهيم محمد عبدو (8 أعوام)، ونيروز محمد (38 عاماً) والدة الطفل إبراهيم، وزيلان عارف قاسم (7 أعوام)، وفائق إبراهيم (50 عاماً)".

نتيجة الإمكانات الضعيفة وعدم توفر الأجهزة الطبية ونقص الأدوية بسبب حصار حكومة دمشق لمقاطعة الشهباء، نقلت إدارة مشفى آفرين الطفلة (زيلان قاسم) إلى مشافي حلب لتلقي العلاج جراء إصابتها بشظية في وجهها.

المناطق التي استهدفها الاحتلال التركي في مقاطعة الشهباء هي "مركز ناحية تل رفعت، ومخيم عفرين في ناحية الأحداث، وسد الشهباء ـ وقرى الشعالة، وسموقة، وشيخ عيسى".

يقطن في ناحية تل رفعت نحو 21 ألف مواطن، أغلبهم من مهجري عفرين، و5 آلاف من سكان ناحية تل رفعت الأصليين.

وفي هذا السياق، قال المواطن أحمد سليمان من مهجري عفرين في ناحية تل رفعت، إن قصف الاحتلال التركي طال عدة أحياء في مركز ناحية تل رفعت، ما يدل على أنها تستهدف المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح سليمان أن الاحتلال التركي يحاول تهجيرهم من ناحية تل رفعت، إلا أنهم مصممون وصامدون في تل رفعت حتى تحرير عفرين والعودة إليها.

ولفت سليمان في حديثه إلى صمت المجتمع الدولي، سائلاً المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، لماذا تتضامنون مع جميع أطفال العالم ولا تتضامنون مع أطفالنا الذين يقتلون على يد جيش الاحتلال التركي كل يوم؟ أعلنتم الحداد على الطفل ريان الذي وقع في البئر في المغرب، ولم تروا أطفال عفرين الذين يقتلون كل يوم، أليس هؤلاء أطفال أيضاً؟

وأشار نائب الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت إبراهيم ريحاني، إلى قصف الاحتلال مركز ناحية تل رفعت بأكثر من 20 قذيفة والذي استمر حتى ساعات الليل، بعد عودة الأهالي من المظاهرة المنددة بالمؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان.

وأوضح ريحاني أن الطائرات المسيّرة تستهدف مركز ناحية تل رفعت بين الحين والآخر، لبث الخوف والذعر في نفوس المواطنين، وذلك لتهجيرهم من تل رفعت.

وتطرق ريحاني إلى مجزرة تل رفعت الأولى والثانية، اللتين راح ضحيتهما أطفال، مؤكداً أن الاحتلال التركي كاد أن يرتكب مجزرة أخرى بحق المواطنين.

وأكد ريحاني أن القصف لم يتوقف على مقاطعة الشهباء وناحية تل رفعت منذ أربع سنوات، وسط تشديد الإجراءات التعسفية وتطبيق حصار خانق من قبل حكومة دمشق على المنطقة.

واتهم ريحاني عدة أطراف ومن بينها حكومة دمشق بأن لديها علم بقصف الاحتلال التركي لمركز ناحية تل رفعت.

أوضح إبراهيم ريحاني أن الوضع حتى هذه اللحظة غير مستقر في الناحية، وأنه لا يستبعد تكرار القصف على المواطنين من قبل الاحتلال التركي مرتزقته.

ومن جانبه، قال الإداري في مشفى آفرين، الدكتور آزاد رشو، إن وضع المواطنين الذين أصيبوا جراء قصف الاحتلال التركي لمركز ناحية تل رفعت، وخاصة الأطفال، مستقر.

وأشار رشو إلى أن الطفلة زيلان عارف قاسم (7 أعوام) نقلت إلى مشافي مدينة حلب لتلقي العلاج، لعدم توفر الأجهزة الطبية ونقص الأدوية.

وأوضح أنه تم إجراء عملية لساق الطفل إبراهيم محمد عبدو 8) أعوام) الذي أصيب في قدمه اليسرى.

ونوّه الدكتور آزاد رشو إلى أنه، وبحسب العهود والمواثيق الدولية، يمنع استهداف تجمع المواطنين ومناطق التهجير في المخيمات، مضيفاً أن حصار حكومة دمشق يعيق عمل مشفى آفرين في معالجة المواطنين والجرحى.

ANHA