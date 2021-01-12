يواصل جيش الاحتلال التركي، استقدام الآليات العسكرية، حيث دخل نحو 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء أسكندرون، شمال إدلب، وتوجهت إلى نقاطها المنتشرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، وفقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا، وقد بلغ عدد آليات الاحتلال التركي التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في آذار/ مارس الفائت، نحو 8030 آلية، بالإضافة إلى وجود نحو 10 آلاف جندي داخل الأراضي السورية.

وأيضًا، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التابعة للاحتلال التركي التي وصلت منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شباط/ فبراير2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11530 شاحنة وآلية عسكرية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات ورادارات عسكرية.

ويشير المرصد السوري إلى أن تعداد الآليات والجنود قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظرًا لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.

(ي م)