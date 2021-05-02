وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدخول رتل تركي جديد، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، من لواء اسكندرون عبر معبر كفر لوسين الحدودي شمال إدلب، إلى الأراضي السورية، ويتألف الرتل من نحو 20 آلية محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية اتجهت نحو ما تسمى نقاط المراقبة المنتشرة في المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

وفي 25 نيسان/ أبريل، استقدم الاحتلال التركي نحو 30 آلية محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية اتجهت نحو ما تسمى نقاط المراقبة المنتشرة في المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في آذار/ مارس لعام 2020، بلغ نحو 8515 آلية، بالإضافة إلى وجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

وبذلك أيضًا، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/ شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 12015 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

(ش ع)