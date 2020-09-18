وأدخل الاحتلال التركي، تعزيزات عسكرية جديدة يحوي معدات لوجستية ومدرعات عسكرية من معبر كفر لوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، وتوجه نحو نقاط المراقبة التركية المنتشرة في منطقة "خفض التصعيد"، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقًا للمرصد السوري، فإن عدد آليات الاحتلال التركي التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6330 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

هذا وكانت وسائل إعلام روسية تحدثت عن توصل تركيا وروسيا إلى اتفاق حول تخفيض مستوى الوجود العسكري للاحتلال التركي في إدلب وسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة.

(ش ع)