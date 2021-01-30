ويستمر الاحتلال التركي في استقدام آليات عسكرية وتعزيزات إلى ما تسمى بـ "نقاط المراقبة"، حيث دخل رتل جديد مؤلف من 15 آلية محملة بمواد لوجستية، منتصف ليل الجمعة-السبت، عبر معبر كفر لوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمال إدلب، واتجه الرتل نحو منطقة في جبل الزاوية جنوب إدلب، وفقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبلغ عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية، منذ وقف إطلاق النار الجديد في آذار/ مارس 2020، قرابة 8155 آلية، بالإضافة إلى وجود نحو 10 آلاف جندي داخل الأراضي السورية.

في حين بلغ عدد الشاحنات والآليات العسكرية التابعة للاحتلال التركي التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شباط / فبراير 2020 وحتى الآن، أكثر من 11655 شاحنة وآلية عسكرية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات ورادارات عسكرية.

(ي م)