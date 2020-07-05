وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدخول رتل عسكري تركي جديد، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، ويتألف الرتل من نحو 20 آلية اتجهت نحو النقاط التركية في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية إلى المنطقة، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد الذي أعلنت عنه تركيا وروسيا في 5 آذار/مارس بلغ 4360 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر شباط/فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7695 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11 ألف جندي تركي.

(ش ع)