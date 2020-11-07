​​​​​​​الاحتلال التركي يبني جداراً إسمنتياً على الحدود بين روج آفا وباكور كردستان

باشر الاحتلال التركي من جديد ببناء جدار إسمنتي على طول الشريط الحدودي الفاصل بين روج آفا وباكور كردستان (شمال كردستان).

وبدأ منذ عدّة أيام ببناء الجدارمن مخفر مغارة الواقع في قرية صوفي سالم وقرية باسرون في باكور كردستان المحاذية لقرية خراب رشكي برآفي التابعة لمنطقة ديرك وحتى قرية الريحانية في باكور كردستان المحاذية لقرية الزهيرية في برآفي بمنطقة ديرك وبطول 8 كيلومتر.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للجدار الذي يبنيه جيش الاحتلال التركي بين مناطق شمال وشرق سوريا وباكور كردستان، حيث بدأ بعملية البناء بداية عام 2016، ويعد الجدار الذي تبنيه السلطات التركية ثالث أطول جدار في العالم حيث يبلغ طوله 688 كم.

كما أن سياسية الدولة التركية لم تقف هنا فحسب، بل سارعت لبناء جدار حول مدينة عفرين في نيسان عام 2019، وبالتحديد في قرية جلبل 8 كم جنوب شرق مركز المدينة، بهدف ضمها للأراضي التركية.

(ع ع/ م ح)

ANHA