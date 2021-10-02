​​​​​​​الاحتلال التركي يعمل على بناء مجمع استيطاني جديد في مدينة إعزاز المحتلة

في إطار تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة، تعمد جمعية لبناء المجمعات الاستيطانية في المناطق المحتلة، على إنشاء مجمّع استيطاني في مدينة إعزاز المحتلة باسم (مشروع أوتاد).

هذا، وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسلنا من مصادر خاصة، فإن المجمّع الاستيطاني يحوي على 320 شقة سكنية، ضمن 33 عمارة تتسع لنحو 320 أسرة.

كما أن المجمّع الاستيطاني يحوي على معظم المرافق؛ مدارس ومسجد وحديقة وسوق تجاري، بالإضافة إلى مركز صحي، وذلك في شبه قرية.

وبحسب المصادر، فإن دولة الاحتلال التركي وبالتعاون مع المنظمات التي تطلق على نفسها أسماء خيرية، التابعة لدولتَي قطر والكويت، بالإضافة إلى الهلال الأحمر التركي، تواصل بناء المجمّعات الاستيطانية.

هذا، وعمل الاحتلال التركي على بناء ما يزيد على 30 مجمّعاً استيطانياً في المناطق المحتلة، ابتداءً من جرابلس وصولاً إلى مدينة إدلب، منها قرابة 20 في مقاطعة عفرين المحتلة، يشرف عليها جهاز الاستخبارات التركية.

(ف إ/سـ)

ANHA