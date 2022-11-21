​​​​​​​الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون طريق M4 واستراحة النخيل شرق عين عيسى

يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، طريق M4 الدولي واستراحة النخيل شرق ناحية عين عيسى.
خبر 2022-11-21T13:22:00 مركز الأخبار

بحسب مراسلنا فإن جيش الاحتلال ومرتزقته يشنون قصفهم على الموقعيْن المذكوريْن بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)

ANHA


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