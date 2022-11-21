الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون طريق M4 واستراحة النخيل شرق عين عيسى يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، طريق M4 الدولي واستراحة النخيل شرق ناحية عين عيسى. خبر 21 تشرين الثاني 2022, الأثنين - 13:22 2022-11-21T13:22:00 مركز الأخبار بحسب مراسلنا فإن جيش الاحتلال ومرتزقته يشنون قصفهم على الموقعيْن المذكوريْن بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً تجدد القصف البري على منبج يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرى ريفي ... مثقفون من دول عربية وأوروبية يعقدون ملتقى حواري عن هجمات الإبادة التركية بمشاركة العديد من الكتاب والباحثين والصحفيين من ع... المرصد السوري: غارات روسية تستهدف محيط معبر "باب الهوى" شن الطيران الحربي الروسي، عدة غارات استهدفت فيها م...