​​​​​​​الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون طريق M4 واستراحة النخيل شرق عين عيسى يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، طريق M4 الدولي واستراحة النخيل شرق ناحية عين عيسى.