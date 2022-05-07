الاحتلال التركي ومرتزقته يشنون قصفاً عنيفاً على قرى مقاطعة الشهباء تشن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في هذه الأثناء، قصفاً عنيفاً على قرى مقاطعة الشهباء. خبر 07 أيار 2022, السبت - 08:29 2022-05-07T08:29:00 مركز الأخبار أفاد مراسلنا، بتعرض قرى نيربية، وزيوان، وتل جيجان، وتل مضيق، لقصف عنيف من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً صحافي لبناني: الانتخابات في موعدها رغم إشاعات التأجيل تتواصل المناكفات السياسية في لبنان على أعتاب يوم ا... أقل مستوى في تاريخ نهر الفرات.. إداري في سد روج آفا يحذر من كارثة مقبلة تواصل دولة الاحتلال التركي حبس مياه نهر الفرات معر... مؤسسة جرحى الحرب في منبج: كل شيء حققناه بالدماء لن نتخلى عنه إلا بالدماء استنكر أعضاء مؤسسة جرحى الحرب في منبج هجمات الاحتل...