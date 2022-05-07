​​​​​​​الاحتلال التركي ومرتزقته يشنون قصفاً عنيفاً على قرى مقاطعة الشهباء

تشن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في هذه الأثناء، قصفاً عنيفاً على قرى مقاطعة  الشهباء.
خبر 2022-05-07T08:29:00 مركز الأخبار

أفاد مراسلنا، بتعرض قرى نيربية، وزيوان، وتل جيجان، وتل مضيق، لقصف عنيف من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

(س ر)

ANHA


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