​​​​​​​الاحتلال التركي ومرتزقته يقطعون 400 شجرة زيتون معمّرة في ناحية شيراوا المحتلة

ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته على كافة الصعد ابتداءً من القتل والخطف إلى طمس الهوية الكردية وتغيير ديمغرافية المنطقة والقضاء على طبيعة مقاطعة عفرين المحتلة، أقدم مرتزقة "فيلق الشام" الذين يتمركزون في عدة قرى في ناحية شيراوا، على قطع نحو 400 شجرة زيتون معمرة بشكل جائر.

وقال مصدر أن الأشجار تعود ملكيتها لثلاثة أفراد من عائلة واحدة وهم (محمود أحمد زلوحة ـ إبراهيم أحمد زلوحة ـ خيرو أحمد زلوحة).

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة باعوا حطب تلك الأشجار في أسواق مدينة عفرين المحتلة.

هذا وتصاعدت حدة جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين المحتلة لتضييق الخناق على المدنيين ودفعهم إلى الخروج من مناطقهم.

(ف إ/ف)

ANHA