​​​​​​​الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون شرق عين عيسى

خبر 2023-02-01T11:58:00

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية صيدا واستراحة النخيل الواقعتين شرق ناحية عين عيسى، بالأسلحة الثقيلة.

ANHA


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