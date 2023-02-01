الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون شرق عين عيسى خبر 01 شباط 2023, الأربعاء - 11:58 2023-02-01T11:58:00 يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية صيدا واستراحة النخيل الواقعتين شرق ناحية عين عيسى، بالأسلحة الثقيلة. ANHA إقرأ أيضاً الرقة.. عودة الحياة الطبيعية بعد انقضاء مدة الحظر الكلي عادت الحياة في مدينة الرقة إلى طبيعتها، عقب انتهاء... حملة جمع التواقيع لرفع العزلة عن القائد أوجلان تستمر في الطبقة تستمر حملة جمع التواقيع، المطالبة برفع العزلة عن ا... وفد نسائي دولي يحث المجلس الأوروبي على أداء مهامه تجاه العزلة على القائد أوجلان عقد وفد نسائي دولي لقاء مع المجلس الأوروبي وعدد من ...