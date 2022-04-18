​​​​​​​الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون ريفي تل تمر الشمالي والغربي

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يشنون قصفاً عنيفاً بالأسلحة الثقيلة على قرى (تل شنان الآشورية بريف تل تمر الشمالي الشرقي، الدردارة بالريف الشمالي، وقرية أم الكيف في الريف الغربي والتي تبعد واحد كيلو متر عن ناحية تل تمر).

وأكد أن محيط القاعدة الروسية تتعرض للقصف من قبل دولة الاحتلال ومرتزقتها.

فيما كانت مراسلتنا في ناحية رزكان قد أفادت في وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، بمعاودة جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصف ناحية زركان وريفها بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون، حيث قصفوا مركز الناحية وقرى "أسدية وخضراوي ودادا عبدال وربيعات وخربة شعير".

(س ر)

ANHA