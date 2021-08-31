أخبار عاجلة!​​​​​​​الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية شيخ عيسى

​​​​​​​الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية شيخ عيسى

يقصفُ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قرية شيخ عيسى بمقاطعة الشّهباء بالصواريخ.
خبر 2021-08-31T22:17:00 مركز الأخبار

تتعرّض قرية شيخ عيسى بمقاطعة الشّهباء في هذه الأثناء لقصف صاروخيّ مُكثّف من قبل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته.

(ل)

ANHA


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