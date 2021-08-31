الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية شيخ عيسى يقصفُ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قرية شيخ عيسى بمقاطعة الشّهباء بالصواريخ. خبر 31 آب 2021, الثلاثاء - 22:17 2021-08-31T22:17:00 مركز الأخبار تتعرّض قرية شيخ عيسى بمقاطعة الشّهباء في هذه الأثناء لقصف صاروخيّ مُكثّف من قبل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته. (ل) ANHA إقرأ أيضاً المرصد السوري: اتفاق جديد في درعا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه تم الاتفاق ب... استذكار 120 شهيد في منبج خلال شهري تموز و آب استذكر اهالي مدينة منبج شهداء شهري تموز و آب, وإحيا... أهالي الحسكة يستذكرون 91من شهداء شهر آب في مزار الشهيد دجوار استذكر أهالي مدينة الحسكة 91من شهداء شهر أب ممن است... الموقع القديم