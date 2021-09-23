الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية شيخ عيسى بمقاطعة الشهباء يقصفُ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قرية شيخ عيسى بمقاطعة الشّهباء بالصواريخ. خبر 23 أيلول 2021, الخميس - 17:15 2021-09-23T17:15:00 مركز الأخبار تتعرّض قرية شيخ عيسى بمقاطعة الشّهباء في هذه الأثناء لقصف صاروخيّ مُكثّف من قبل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته. (ل) ANHA إقرأ أيضاً مقتل وإصابة 9 من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها بانفجار في البادية انفجر لغم أرضي من مخلفات داعش في البادية السورية، ... وفد جنوب إفريقي يلتقي مسؤولين في الإدارة الذاتية خلال زيارة رسمية وصل وفد من جمهورية جنوب إفريقيا الى شمال وشرق سوري... تعقيم مرافق ريف دير الزور الشرقي والطريق الواصل بين أبو حردوب والباغوز باشرت مجالس البلديات والمجالس المحلية في ريف دير ا... الموقع القديم