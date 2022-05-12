الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية جوبة في مقاطعة الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية جوبة في مقاطعة الشهباء. خبر 12 أيار 2022, الخميس - 15:52 2022-05-12T15:52:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا من المنطقة بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء قرية جوبة في مقاطعة الشهباء. (ف) ANHA إقرأ أيضاً اجتماع موسع لمناقشة العقد الاجتماعي في بلدة هجين نظمت لجنة صياغة العقد الاجتماعي اجتماع... للمساهمة في تطوير الواقع الخدمي.. وفد كتالوني يزور شمال وشرق سوريا زار وفد من إقليم كتالونيا اليوم، هيئة الإدارة المح... قوات حكومة دمشق تقصف قاعدة للاحتلال التركي في مارع وأنباء عن قتلى وجرحى تقصف قوات حكومة دمشق قاعدة للاحتلال التركي في مارع...