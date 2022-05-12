​​​​​​​الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية جوبة في مقاطعة الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية جوبة في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-05-12T15:52:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلنا من المنطقة بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء قرية جوبة في مقاطعة الشهباء.

(ف)

ANHA


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